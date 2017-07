Zauberflöte im Zug: Virale Werbung der Berliner Verkehrsbetriebe

Eine Arie aus der Zauberflöte, gesungen von unzufriedenen, müden, grantelnden Fahrgästen: "Die Bahn fährt so rucklig!" "Ich fass nichts an! Die Bank ist mir zu schmutzig!" "Der Sitz so warm wie der wärmste Bruder!" Die neue Werbung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), erst Mittwoch Mittag veröffentlicht und in wenigen Stunden 230.000 Mal aufgerufen, dürfte ein Viralhit werden.

Das Filmchen ist glänzend besetzt, einer der Fahrgäste ist etwa Sänger Oliver Petszokat, bekannt als Oli P. Musikalische Grundlage ist "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen", den die Königin der Nacht im zweiten Aufzug von Mozarts "Die Zauberflöte" darbietet. Im Zug ist dann "alles schre-he-he-he-hecklich! "Alles schre-he-he-he-hecklich!"

Der dreiminütige Spot "BVG-Arie" stammt von der Agentur Jung von Matt/Elbe, die auch schon zuvor virale Hits für die BVG kreierte: "Is mir egal" (Dezember 2015) und "Alles Absicht" (September 2016).

(rovi)