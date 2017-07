Netflix-Serie "Stranger Things" kommt Ende Oktober zurück

Die Netflix-Serie "Stranger Things" geht im Herbst in die nächste Runde. Am 27. Oktober soll die zweite Staffel starten. Das teilte der Streamingdienst Netflix am Dienstag mit. Ursprünglich war der Start der neuen Auflage für Halloween angekündigt worden. Die im Juli vergangenen Jahres gestartete Serie ist eine Hommage an die Mystery-Thriller der 1980er-Jahre.

In der ersten "Stranger Things"-Staffel spielte Winona Ryder ("Black Swan") eine Mutter, deren Sohn im US-Bundesstaat Indiana spurlos verschwand und schließlich gerettet wurde. Bei der Suche half auch ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Der Streamingdienst hatte bereits im Februar das amerikanische Sportspektakel Super Bowl genutzt, um einen ersten Trailer der Fortsetzung zu zeigen.

(APA)