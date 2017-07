Auf dem Küniglberg wird wieder einmal die Vorabendschiene auf ORF 2 neu geordnet. Wie "TV Media" berichtet, gibt es dabei einen prominenten Abgang. Wolfram Pirchner verlässt den ORF. Denn die "heute leben"-Sendung (17.30 - 18.30 Uhr), die Pirchner seit 2012 abwechselnd mit Verena Scheitz moderiert, wird künftig aus den Bundesländern gesendet, ähnlich der Frühstückssendung "Guten Morgen Österreich".

Pirchner wird nächsten April 60 Jahre alt und hat sich laut dem Bericht dazu entschlossen, das Handshake-Angebot des ORF anzunehmen. Der ORF will bis 2021 etwa 300 Stellen abbauen und macht seinen Mitarbeitern dementsprechend mit mehreren Angeboten den Ausstieg leichter.

Um Kosten zu sparen wird die gesamte Nachmittagsschiene von ORF2 überarbeitet. Die Mittagssendung soll zu "Mittag in Österreich" mit Martin Ferdiny werden. Die Chroniksendung "Heute Österreich" nach der Mittags-ZiB könnte bald "Aktuell in Österreich" heißen und "heute leben" soll als "Daheim in Österreich" aus dem selben mobilen ORF-Studio wie die Morgensendung gesendet werden.

Lange ORF-Karriere

Der Tiroler Pirchner startete seine Karriere im Landesstudio Innsbruck als Moderator von "Tirol heute". Nach zwei Jahren bei Sat 1 kehrte er von 1993 bis 1995 als Moderator der "Zeit im Bild" zurück zum ORF und wurde danach zum Dauerbrenner im ORF2-Vorabend. Zunächst bei "Willkommen Österreich", dann in "Heute in Österreich" und schließlich bei "heute leben". Pirchner ist aber auch als Moderator von "Sport am Sonntag" (1999 - 2003) oder einigen Volksmusik-Sendungen in Erinnerung und war auch - für ORF-Publikumslieblinge quasi obligatorisch - Teilnehmer von Dancing Stars im Jahr 2012.

Der studierte Anglizist und Musikpädagoge ist Mentalcoach und Buchautor. In dem Buch "Nur keine Panik" (Amalthea Verlag) erzählt Pirchner von seinen Panikattacken und wie es ihm gelungen ist, die Krankheit weitestgehend zu überwinden.

