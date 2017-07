Dieter Bornemann wird Moderator von "Eco"

Ende Juni moderierte Angelika Ahrens zum letzten Mal das donnerstägliche Wirtschaftsmagazin "Eco" im ORF. Sie zieht es aus privaten Gründen nach New York, von wo aus sie auch künftig Beiträge für den ORF verfassen wird. Das "Eco" hat nun nach einer kurzen Pause einen Nachfolger: Ab sofort wird Wirtschaftsredakteur Dieter Bornemann das Gesicht der Sendung werden.

Der gebürtige Steirer präsentiert seit 15 Jahren die Börsen-Leiste in der "Zeit im Bild" um 13 Uhr, ist seit April 2009 stellvertretender Leiter der "ZiB"-Wirtschaftsredaktion und seit 2011 einer der Moderatoren der "Pressestunde". Bornemann, Jahrgang 1967, begann 1992 für den ORF zu arbeiten, zuerst für das Radio, dann als Korrespondent in Brüssel, seit 1998 in der Redaktion der „ZiB 2“. Später moderierte er abwechselnd mit Birgit Fenderl die "ZiB 3". Nebenbei hat er diverse berufsbegleitenden Ausbildungen absolviert und lehrt seit einigen Jahren selbst an der Universität Graz und am Publizistik-Institut der Universität Wien. Er moderiert die erste Sendung "Eco" am Donnerstag, den 13. Juli um 22:30 Uhr in ORF 2.

(red./awa)