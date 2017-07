Nach einer scharfen Diskussion mit der Publizistin und ehemaligen Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach am Mittwochabend vor laufenden Kameras die ARD-Sendung „Maischberger“ verlassen. In der Gesprächsrunde ging es um die schweren Krawalle rund um den G20-Gipfel in Hamburg, „Warum versagt der Staat?“ war der Untertitel der Sendung.

Die Diskussion war von Anfang an aufgeheizt, vor allem Ditfurth und Bosbach gerieten aneinander. Bosbach forderte einen „flächendeckenden parteiübergreifenden gesellschaftlichen Konsens“ gegen jede Form auch linker Gewalt, Ditfurth kritisierte, dass die Polizei „durch Schikanen und Prügel“ alles schlimmer gemacht habe. Später meinte sie unter anderem, dass Demonstranten in ihren Grundrechten verletzt worden seien, „weil einige Leute schwarz gekleidet waren“. Bosbach warf ihr vor, die Krawalle zu verharmlosen.

Bosbach beschwerte sich auch, dass Ditfurth mehr Redezeit bekäme und entrüstete sich über ihre Umgangsformen. "Sie sind beide nicht auf einer Demonstration, sondern in einer Talkshow!", musste Moderatorin Sandra Maischberger die beiden zur Vernunft rufen. Schließlich platzte Bosbach der Kragen: Frau Ditfurth sei persönlich und in ihrer Argumentation „unerträglich“. „Bleiben Sie bitte bei mir“, sagte Maischberger noch, während Bosbach schon vor laufenden Kameras das Studio verließ.

Maischberger: "Das ist immer eine Niederlage"

Maischberger bat daraufhin auch Ditfurth, im Sinne der „Parität“ die Sendung zu verlassen. Die weigerte sich aber und blieb – neben SPD-Bundesfamilienministerin Katarina Barley, dem Linkspartei-Abgerodneten Jan van Aken, „Stern“-Journalist Hans-Ulrich Jörges und dem Hamburger Hauptkommissar Joachim Lenders – die verbleibenden etwa 15 Minuten bis zum Schluss der Sendung. Bosbachs Verhalten nannte sie "mimosenhaft".

„Ich bedaure sehr, dass Wolfgang Bosbach unsere Runde vorzeitig verlassen hat. Mein Versuch, ihn zum Bleiben zu bewegen, schlug leider fehl. Das ist immer eine Niederlage in einer Sendung, deren Aufgabe es ist, Menschen ins Gespräch zu bringen – gerade, wenn sie noch so unterschiedliche Meinungen haben“, reagierte die Moderatorin Sandra Maischberger in einer Stellungnahme.

Zudem entschuldigte sie sich bei Ditfurth für den Versuch, „sie aus der Sendung komplementieren zu wollen. Das war eine unüberlegte Kurzschlussreaktion, getrieben von dem Wunsch, in der Sendung den Ausgleich der Seiten wiederherzustellen. Es war ein Fehler den ich bedauere.“

Bosbach sagte indessen zu "Focus Online", es wäre "vielleicht besser gewesen, noch früher zu gehen. Die permanente Mischung aus Dazwischenquatschen und Grimassenschneiden von Frau Ditfurth war eine echte Zumutung."

