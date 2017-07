Facebook plant Artikel-Abo gegen Geld

"Manche Dinge sind einfach nicht für jeden bestimmt." Auf einer ganzen Seite und unter anderem diesem Slogan wirbt Facebook im Wirtschaftsteil der aktuellen "Zeit" für die Funktion der sogenannten geschlossenen Gruppe in dem sozialen Netzwerk. Unter dem Titel: "Privatkram mit 500 'Freunden' teilen? Echt nicht" werden also Gruppen beworben, in denen nur aktuelle Mitglieder sehen können, was der Einzelne postet.

Es ist das erste Inserat in dieser Form. Schließen will das Unternehmen offenbar auch den freien Zugang zu manchen Inhalten, die es auf seiner Plattform betreibt. Es gibt Pläne, journalistische Inhalte hinter eine Bezahlschranke zu bringen, wie das Finanzmagazin „The Street“ berichtet. Die sogenannten „Instant Articles“ auf Facebook könnten somit nur mehr im Abo verfügbar sein, bis zu zehn Artikel sollen aber frei zugänglich bleiben.

Facebook weiß, wie groß das Interesse an einem Bezahlmodell für journalistische Inhalte bei vielen Zeitungen und digitalen Verlagen ist. Schon jetzt bieten „Washington Post“ oder „New York Times“ über Facebook bis zu zehn Artikel gratis an und fordern dann zum Abschluss eines Abos auf.

(awa)