"Standard"-Chefredaktion: Nach langer Suche kommt ein Mann

Am frühen Mittwochnachmittag twitterten einige "Standard"-Redakteure Fotos mit aufsteigendem weißen (nicht rosa) Rauch. Kurz darauf folgte die offizielle Aussendung. Die Zeitung hat einen neuen Chefredakteur. Endlich, möchte man ergänzen. Denn seit Mitte Mai bekannt wurde, dass Alexandra Föderl-Schmid nach zehn Jahren an der Spitze die Zeitung verlässt, ist viel Zeit vergangen. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin zeichnete sich lange nicht ab, weshalb Föderl-Schmid zwei Monate länger blieb, als ihr Vertrag dauerte.

Nun aber hat Alexander Mitteräcker, Sohn von Zeitungsgründer Oscar Bronner und Vorstand, gemeinsam mit Aufsichtsrat, Herausgeber Bronner und dem Rest des Vorstandes eine Nachfolgelösung getroffen: Martin Kotynek wird mit November neuer Chefredakteur des "Standard". Zwei Dinge charakterisieren den 34-jährigen studierten Neurobiologen ganz gut: Er ist ein Digital-Profi, seit drei Jahren stellvertretender Chefredakteur von "Zeit online" in Berlin - und er ist Wiener, der die Stadt allerdings schon früh verlassen hat und nun wieder heimkehrt. Wobei er das Band zu Österreich offenbar nicht wirklich gekappt hat. Darauf lässt zumindest seine Personenbeschreibung auf der Webseite der "Zeit" schließen. Dort verrät er, dass er immer noch ÖAMTC-Mitglied ist. Außerdem ist er Ensemblemitglied im Perchtoldsdorfer Theater am Weinberg.

In der Wiener Journalismusszene ist er kaum vernetzt; kennen tun ihn aber jene, die über den Wiener Tellerrand hinaus blicken. Kotynek fiel spätestens mit seinem Knight Journalism Fellowship an der Stanford Universität im Silicon Valley auf, bei dem er sich mit Innovationsmanagement und Leadership im Journalismus beschäftigt hat. Kotynek wird somit der jüngste Chefredakteur einer österreichischen Tageszeitung - und der vierte Chefredakteur des "Standard" (nach Bronner, Gerfried Sperl und Föderl-Schmid), der erste, der nicht bei der Zeitung groß geworden ist oder gelernt hat. Er kommt als völliger Neuling in die Redaktion, bringt aber zweifelsohne viel Digitalerfahrung mit. Er war aber auch als Investigativjournalist bei der "Zeit" und Politikredakteur bei der "Süddeutschen Zeitung". weiterzuentwickeln." Im "Standard online" wird Oscar Bronner zitiert: "Wir freuen uns sehr, einen Chefredakteur gefunden zu haben, der die besten Voraussetzungen mitbringt, alle unsere journalistischen Angebote erfolgreich weiterzuentwickeln."

Kurz und knapp twitterte Kotynek am Mittwoch, er freue sich schon sehr auf Wien und den "Standard":

Freue mich schon sehr auf den STANDARD und auf Wien. https://t.co/vsrcQgAmDD — Martin Kotynek (@martin_k) July 26, 2017

Das dauert freilich noch ein bisschen. Wenn Kotynek erst im November übernimmt und Föderl mit Ende August das Haus verlässt (sie wird Israel-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung" und ist vorher zwei Monate in der Stammredaktion in München tätig), heißt das, die Zeitung wird gerade in einer sehr wichtigen Phase, nämlich rund um die Nationalratswahlen, ohne Führung sein.

Die Suche nach einem "Standard"-Chefredakteur hat wohl auch deswegen etwas länger gedauert, weil manchen Kandidaten das Konzept für die Ausrichtung der Medienmarke nicht ganz geheuer war. Alexander Mitteräcker möchte sich in Zukunft mehr auf die digitalen Stärken des Hauses konzentrieren und derstandard.at weniger als journalistische, mehr als Meinungs-Plattform entwickeln. Selbst erfahrene Digitalexperten wie Gerold Riedmann, der Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten", sollen deswegen nach ersten Verhandlungen wieder abgesprungen sein. Gespräche gegeben haben soll es unter anderem mit "ZiB"-Moderator Armin Wolf und Lukas Sustala, dem Chefredakteur des im April eingestellten Nzz.at.