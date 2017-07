"News"-Redakteurin wird Pfarrerin

Von der Redaktion in die Kirche, diesen ungewöhnlichen Karriereschritt macht "News"-Redakteurin Julia Schnizlein. Die studierte evangelische Theologin verlässt das Magazin und wird ab September in der Wiener Lutherkirche die praktische Ausbildung zur Pfarrerin beginnen. Für Auskünfte in der Kolumne "Gewissensbisse" stehe sie "News" auch als Vikarin zur Verfügung, schreibt Chefredakteurin Esther Mitterstieler in der soeben erschienenen Ausgabe. Schnizlein war 2015 von der APA - Austria Presse Agentur zu "News" gewechselt, wo sie als Leben- und Medienredakteurin schrieb.

(APA)