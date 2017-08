„13 Reasons Why“: Regt fiktiver Suizid realen an?

Die beste Stelle im „Werther“ sei „die, wo er den Hasenfuß erschießt“. So gallig urteilte Lichtenberg, aber nicht alle waren so robust und konnten solche Distanz zu Goethes Helden halten, viele identifizierten sich mit ihm, dem Autor selbst wurde mulmig: „So verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln . . . und sich allenfalls selbst erschießen, und was hier im Anfang unter Wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publikum.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)