"Die Presse" verkauft 51 Prozent mehr ePaper

Die verkaufte Auflage der „Presse“-ePaper konnte im Jahresvergleich von 5551 auf 8382 gesteigert werden - das ist ein Plus von 51 Prozent. Die „Presse“ hat damit mehr ePaper verkauft als „Standard“ und „Kurier“. Das zeigen die neuen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das 1. Halbjahr 2017.

Vorsprung gegenüber dem „Standard“ ausgebaut

Die gedruckte Wochenausgabe von Montag bis Samstag verzeichnet insgesamt einen Zuwachs der Abonnements um drei Prozent von 55.157 auf 56.816 Exemplare, davon 8.329 ePaper. Damit konnte der Vorsprung gegenüber dem „Standard“ bei den Abonnements weiter ausgebaut werden, er liegt hier bei 54.296 Exemplaren. "Wir produzieren Tag für Tag hochwertige Nachrichten, optimiert für unterschiedlichste Kanäle - und das wird honoriert. Qualität setzt sich letztlich in Zeiten der Fake-News-Debatte klar durch", so Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der "Presse".

Überwiegend Rückgänge bei Kaufzeitungen

Unter den Kaufzeitungen konnte neben der "Presse" lediglich die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" bei der Verkaufsauflage zulegen. Die "Kronen Zeitung" ist mit im Schnitt 738.191 verkauften Zeitungen nach wie vor der auflagenstärkste Titel, setzte allerdings 14.083 Exemplare weniger ab als ein Jahr zuvor. Die "Kleine Zeitung" rangiert wie gehabt auf Platz zwei, mit einer Verkaufsauflage von 279.836 lag sie um 916 Exemplaren unter dem Vergleichszeitraum. Der Kurier erzielte eine Verkaufsauflage von 128.003 (minus 4.086). Die "Oberösterreichischen Nachrichten" kamen auf 105.179 (minus 1.779), die "Tiroler Tageszeitung" auf 81.805 (minus 2.196), die "Salzburger Nachrichten" auf 67.425 (minus 302). Der "Standard" hatte eine Verkaufsauflage von 60.893 Stück, um 1.577 weniger als im ersten Halbjahr 2016. Die "Vorarlberger Nachrichten" blieben mit 60.494 (minus 62) praktisch stabil. Die Vorarlberger "Neue", ebenfalls aus dem Hause Russmedia, steigerte ihre verkaufte Auflage um 146 Stück auf 7.286.

Die Gratiszeitung "Heute" verbreitete österreichweit 589.315 Exemplare, gegenüber dem Vergleichszeitraum ein deutlicher Rückgang um 32.269 Stück. Die verbreitete Auflage von "Österreich" sank ebenfalls, um 12.416 Stück auf 543.418. Bei den verkauften Zeitungen legte das Blatt um 1.195 auf 35.057 zu. "News", wo im Februar Esther Mitterstieler die Chefredaktion übernahm, kam auf 113.779 verkaufte Hefte, um 775 weniger als im Jahr zuvor. Das "profil" legte um 561 Stück auf 67.633 zu, ein Plus von 1.791 gab es für den "trend" (47.711). Auch die Verlagsgruppe News-Titel "Woman" (132.491, plus 1.119) und "tv-media" (179.485, plus 3.394) legten zu.

Bei der "Ganzen Woche" setzte sich der Abwärtstrend fort (300.680, minus 5.437). Die NÖN verkauften durchschnittlich 102.321 Zeitungen (minus 3.308), der Gratiswochenzeitungsring Regionalmedien Austria (RMA) mit den "Bezirksblättern" brachte im Schnitt eine Auflage von 3,5 Millionen an die Leser (plus 61.149).

Presse am Sonntag" steigert sich um 8,9 Prozent

Die "Presse am Sonntag" verzeichnet 49.024 Abonnements und damit eine Steigerung um 8,9 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt verkauft die "Presse am Sonntag" durchschnittlich 78.335 Exemplare pro Erscheinungstag. Herwig Langanger, Vorsitzender der "Presse"-Geschäftsführung: "Die Zahlen zeigen deutlich, dass wir mit unserem ePaper-Angebot dem aktuellen Mediennutzungsverhalten effektiv begegnen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte gesetzt haben. Der Fokus für die zweite Jahreshälfte und der nahen Zukunft liegt darin, die Printauflage annähernd stabil zu halten und den Digital-Bereich weiter auszubauen."

(Red.)