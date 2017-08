Eveline Hall moderiert mit 71 Jahren "Austria's Next Topmodel"

ATV hat am Mittwoch erste Details zur achten Staffel von "Austria's Next Topmodel" bekanntgegeben. Die Moderation wird die 71-jährige Eveline Hall übernehmen. "Ich brenne darauf, meine Erfahrung weiterzugeben", betonte Hall, die "seit 55 Jahren unabhängig auf den Brettern der Welt unterwegs" sei. Hall wurde in Greifswald, Deutschland, geboren und war sie Showgirl in Las Vegas, Schauspielerin und Balletttänzerin. In späten Jahren wurde sie ein international gefragtes Model.

Als Teamleader werden die österreichische Designerin Marina Hoermanseder und der deutsche Tänzer und Choreograf Daniel Bamdad fungieren. Bamdad will ihnen den Kandidaten zeigen, wie sie sich am besten selbst vermarkten können. Bisher lief das Format auf Puls 4, mit der Übernahme von ATV durch die ProSiebenSat1PULS-Gruppe wechselte "Austria's Next Topmodel" zum jüngsten Mitglied der Senderfamilie. Die achte Staffel wird ab 2. November zu sehen sein.

(APA)