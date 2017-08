Sendepause für den "EU-Bauern" des Villacher Faschings

Der aus dem Villacher Fasching als "EU-Bauer" bekannte Manfred Tisal hat in den vergangenen Tagen mit einem Posting auf Facebook für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Tisal richtete Verbalattacken gegen Flüchtlinge "mit Adidasschuhen, Nike-Leiberln und Diesel-Jeans mit Smartphones". Nun verordnete ihm der ORF Kärnten deshalb eine Sendepause für seine Radio-Satire "Kuhmentare".

Der Chefredakteur des Landesstudios Kärnten, Bernhard Bieche, bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. "Die Sendung von Tisal wurde ausgesetzt, alles Weitere wird in der kommenden Woche entschieden, wenn Landesdirektorin Karin Bernhard vom Urlaub zurück ist", sagte Bieche. Tisal wiederum stellte in der "Kleinen Zeitung" einen Zusammenhang zwischen der Sistierung seiner Sendung und den bevorstehenden Nationalratswahlen her.

Tisal spekulierte zuerst in einem Posting darüber, ob die Flüchtlinge vielleicht nur deshalb nach Österreich kommen würden, weil es "bei uns keine Arbeit gibt". Und in einem späteren Posting schreibt er darüber, dass die soziale Sicherheit "uns jetzt weggenommen wird. Von Menschen die als politisch legitimierte Sozialschmarotzer über uns herfallen."









(APA)