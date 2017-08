ORF-Spagat zwischen schwarzer Null und ORFeins-Strategie

Vergangene Woche traf sich die ORF-Spitze zur Klausur, um ihre Strategie zu besprechen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz konnte fürs erste beruhigen: Er rechne damit, „dass wir heuer ohne Einmalerträge ausgeglichen bilanzieren“, sagte der ORF-Chef am Dienstag in einem APA-Interview – die Gebührenerhöhung „hilft dabei“. Optimistisch stimmt Wrabetz, dass das bis 2021 laufende Sparprogramm nach Plan läuft: Heuer werden demnach etwa 50 Stellen und 30 bis 40 Millionen Euro eingespart, vier Millionen allein durch die Umstellung der ORF2-Tagesschiene auf „Unterwegs in Österreich“. Nachdem der Betriebsrat gedroht hatte, das Arbeitsinspektorat auf den Plan zu rufen, versichert Wrabetz: „Wir werden das so lösen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.“

Bei der Klausur wurde auch beschlossen, eine neue ORFeins-Strategie auszuarbeiten. „Wir müssen ORFeins strukturell besser aufstellen, vor allem in Zeiten ohne große Sportereignisse“, sagt Wrabetz. Bisherige Ideen seien aber „mit den finanziellen Ressourcen schwer realisierbar“. Eine massive Steigerung fiktionaler Inhalte sei nicht möglich – die Eckpfeiler seinen vielmehr: „Information, Infotainment, Dokumentation“, z. B. das Wahlquiz „Nationalraten“ (ab Mitte September). Eine tägliche große ORFeins-Infosendung ist finanziell ebenfalls nicht machbar, aber „zumindest“ an einem Tag die Woche könnte es eine geben, hofft er.

Was den Standort betrifft, will Wrabetz bis Jahresende entscheiden, ob der geplante Neubau trotz der Anrainerproteste und ausstehenden Genehmigungen noch möglich ist. Kommt „Plan B“, wird auf den Zubau verzichtet und das Funkhaus nur teilweise verkauft. (APA/i. w.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)