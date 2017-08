„The Mist“: Soft-Horror nach Stephen King

Bridgeville kann man nur lieben – oder hassen. Ein kleines Städtchen irgendwo in Maine, wo jeder jeden kennt und die Bewohner am Wochenende gemeinsam den hiesigen Football-Nachwuchs anfeuern. Aber es ist auch eine hinterwäldlerische Gesellschaft, die sich in Fragen der Moral schnell ein Urteil über andere erlaubt, deren „Vergehen“ mit allgemeiner Ächtung geahndet werden. Mindestens. So ist Eve ihren langjährigen Job als Lehrerin plötzlich los, nur weil sie im Sexualkundeunterricht Klartext geredet hat. Als ihre Tochter Alex auch noch den allseits beliebten Quarterback Jay wegen sexueller Nötigung anzeigt (nur war sie auf der Party so betrunken, dass sie sich an nichts erinnern kann), fliegen bei der Familie Steine durchs Fenster und vor dem Haus steht in riesigen Lettern: „Hure“. Zeit, zu gehen, findet Eve. Aber sie kommt nicht weit, denn eine plötzlich auftauchende Nebelwand hüllt die Gegend ein . . .

In „The Mist“ („Der Nebel“), der auf einer Stephen-King-Novelle basierenden Netflix-Serie von Christian Torpe, breitet sich der Nebel unerbittlich aus. Im diffusen Weiß tauchen Wiedergänger auf, werden Leute von sich tausendfach vermehrenden Insekten aufgefressen, in Wahnsinn und Selbstmord getrieben. Das erinnert wahlweise an „The Walking Dead“ (eine Frau mit fehlendem Unterkiefer torkelt auf die Kamera zu), die „Mumie“ (der Nebel formiert sich zur übergroßen, diabolischen Gestalt) und Schock-Sekunden à la Splatter-Movies – ist also ziemlich beliebig. Der Nebel selbst ist hier die große Gefahr – wer sich eine wenn auch noch so hanebüchene Erklärung auf dieses Phänomen erhofft, wird allerdings enttäuscht. Und so richtig fürchten braucht man sich auch nicht – die Schrecksekunden sind alle vorhersehbar. Soft-Horror also.

Hilft also nur noch beten?

Das Setting ist durchdacht. Hauptschauplatz sind ein Einkaufszentrum und eine Kirche – quasi zwei Tempel mit diametraler Bestimmung. In der Shoppingmall holt man sich einfach Essen, eine neue Lederjacke oder ein Babyfon zur Bespitzelung der anderen aus den Regalen. In der Kirche hingegen entbrennen religiöse Grundsatzdiskussionen: Ist der Pfarrer sicher, dass es sich um die nahende Apokalypse handelt (hilft also nur mehr beten?), glaubt eine verwirrte Alte, dass sich die Natur an der Menschheit rächen will und jene ausrottet, die sich gegen sie gestellt haben. In einer eindrücklichen Szene schreiten beide in den Nebel hinaus – der Pfarrer im Ornat, die Frau geht nackt –, um ein höheres Urteil zu erzwingen: Wer von beiden verschont wird, soll die Leute (auch spirituell) führen.

Die Gruppendynamik erinnert an eine andere Fernseh-Adaption eines Stephen-King-Themas – „Under the Dome“: Eine abgeschottete Gemeinschaft entwirft ihre eigenen Regeln und Gesetze. Schnell bröckelt in dieser Extremsituation die bürgerliche Fassade, werden Sündenböcke gesucht, wird Lynchjustiz verübt. „Wenn das hier vorbei ist, hat jeder von uns Dinge getan, die er lieber vergisst“, sagt der Chef vom Shoppingcenter, der selbst ein skrupelloser Kerl ist.

Torpe erzählt das alles in coolen Bildern (sogar der Nebel ist schaurig-schön), mit manchen Längen (die Flashbacks in das einst heile Familienleben von Eve und ihrem Mann Kevin, dargestellt von Morgan Spector, sind Zeitverschwendung) und mit gut gewählten Schauspieltypen – darunter Frances Conroy als schräge Alte und Russel Posner als pansexuellen Adrian. Die Story hat aber ein paar Stränge zuviel, nicht alle wären notwendig, manches wird nicht aufgelöst (was tun eigentlich diese ganzen Militär-Fuzzis in Bridgeville?) – gut möglich, dass da auf einen zweite Staffel spekuliert wurde . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)