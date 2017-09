"True Detective" bekommt eine dritte Staffel

Die Serie "True Detective" bekommt eine neue Staffel. Wie der US-Sender HBO laut "Variety" bestätigte, wird es eine dritte Auflage für die Anthologie-Reihe geben, die sich jeweils einer eigenständigen, abgeschlossenen Handlung widmet. Die Hauptrolle wird Mahershala Ali übernehmen, der heuer für seine Leistung in dem Drama "Moonlight" mit dem Oscar als bester Nebendarsteller prämiert wurde. Der Schauspieler wirkte auch in Serien wie "House of Cards" und "Luke Cage" mit.

Für die Regie zeichnen Serienschöpfer Nic Pizzolatto und Jeremy Saulnier verantwortlich. Viele Details zur Handlung gibt es noch nicht, außer dass die Geschichte eines makaberen Verbrechens im Gebiet der Ozarks (Gebirgsregion in den US-Staaten Arkansas, Missouri und Oklahoma) erzählt wird. Das soll zudem über drei verschiedene Zeitabschnitte passieren. Ali ist dabei als Polizist Wayne Hays zu erleben.

Ein Drehbeginn oder Ausstrahlungstermin sind noch nicht bekannt. Die von Pizzolatto erdachte Krimiserie hat besonders für die erste Staffel mit den Hollywoodstars Matthew McConaughey und Woody Harrelson viel Kritikerlob geerntet. Bedeutend zwiespältiger fiel das Urteil zur zweiten Staffel aus, in der etwa Colin Farrell und Rachel McAdams mitgewirkten.

(APA)