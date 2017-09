Der Wahlkampf im TV: Duelle, Dreiergespräch, Elefantenrunde

Die Wochen vor der Nationalratswahl am 15. Oktober werden für die Spitzenkandidaten intensiv: Neben Besuchen in ganz Österreich - die meisten setzen auf eine Ländertour per Bus - stehen auch Chattermine sowie Auftritte bei den unterschiedlichsten Fernsehformaten auf dem Programm. Ein Überblick.

ORF 2 hält TV-Duelle sowie eine "Elefantenrunde" ab:



Sonntag, 17. September

11.05 Uhr: Diskussion der nicht im Parlament vertretenen wahlwerbenden Gruppen

Dienstag, 19. September, 20.15 Uhr

Norbert Hofer (FPÖ) – Ulrike Lunacek (Grüne)

Donnerstag, 21. September, 20.15 Uhr

Christian Kern (SPÖ) – Matthias Strolz (Neos)

Dienstag, 26. September, 20.15 Uhr

Christian Kern (SPÖ) – Ulrike Lunacek (Grüne)

Mittwoch, 27. September, 20.15 Uhr

Heinz-Christian Strache (FPÖ) – Matthias Strolz (Neos)

Donnerstag, 28. September, 20.15 Uhr

Sebastian Kurz (ÖVP) – Ulrike Lunacek (Grüne)

Dienstag, 3. Oktober, 20.15 Uhr

Sebastian Kurz (ÖVP) – Matthias Strolz (Neos)

Donnerstag, 5. Oktober, 20.15 Uhr

Ulrike Lunacek (Grüne) – Matthias Strolz (Neos)

Montag, 9. Oktober, 20.15 Uhr

Christian Kern (SPÖ) – Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Dienstag, 10. Oktober, 20.15 Uhr

Sebastian Kurz (ÖVP) – Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Mittwoch, 11. Oktober, 20.15 Uhr

Christian Kern (SPÖ) – Sebastian Kurz (ÖVP)

Donnerstag, 12. Oktober, 20.15 Uhr

TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten ("Elefantenrunde")

Auch auf Puls 4 treffen die Kandidaten erst zu zweit sowie einmal gemeinsam aufeinander:



Montag, 11. September 2017

20:15 Uhr: Heinz-Christian Strache (FPÖ) vs. Matthias Strolz (Neos)

21:05 Uhr: Heinz-Christian Strache (FPÖ) vs. Ulrike Lunacek (Grüne)

Montag, 18. September 2017

20:15 Uhr: Christian Kern (SPÖ) vs. Ulrike Lunacek (Grüne)

21:05 Uhr: Christian Kern (SPÖ) vs. Matthias Strolz (Neos)

Montag, 25. September 2017

20:15 Uhr: Sebastian Kurz (ÖVP) vs. Ulrike Lunacek (Grüne)

21:05 Uhr: Sebastian Kurz (ÖVP) vs. Matthias Strolz (Neos)

Montag, 2. Oktober 2017

20:15 Uhr: Christian Kern (SPÖ) vs. Heinz-Christian Strache (FPÖ)

21:05 Uhr: Ulrike Lunacek (Grüne) vs. Matthias Strolz (Neos)

Sonntag, 8. Oktober 2017

20:15 Uhr: Christian Kern (SPÖ) vs. Sebastian Kurz (ÖVP)

21:05 Uhr: Sebastian Kurz (ÖVP) vs. Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Sonntag, 24. September 2017

20:15 Uhr: Konfrontation der Spitzenkandidaten

Der Sender ATV plant, die einzelnen Kandidaten einer Art "Faktencheck" zu unterziehen:



"Meine Wahl – Reality Check"

13. September, 22.15 Uhr

Matthias Strolz (und Irmgard Griss)



20. September, 22.15 Uhr

Ulrike Lunacek

20. September, 22.45 Uhr

Liste Pilz Peter Pilz



27. September, 22.15 Uhr

Heinz-Christian Strache

4. Oktober, 22.15 Uhr

Sebastian Kurz

11. Oktober, 22.15 Uhr

Christian Kern

Gemeinsam abhalten werden Puls 4 und ATV am 8. Oktober eine Dreier-Runde mit Kern, Kurz und Strache

Servus-TV



Zum "Talk im Hangar-7 – Wahl-Spezial" sind die Vertreter von SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, Neos sowie von der Liste Peter Pilz ebenfalls geladen:

jeden Donnerstag, live ab 22:15 Uhr:

31. August (ab 22:15 Uhr): Sebastian Kurz

07. September (ab 22:15 Uhr): Matthias Strolz und Irmgard Griss

14. September (ab 22:15 Uhr): Ulrike Lunacek

21. September (ab 22:15 Uhr): Peter Pilz

28. September (ab 22:15 Uhr): Christian Kern

05. Oktober (ab 22:15 Uhr): Heinz-Christian Strache



"Presse"-Chattermine:



Die "Presse" lädt alle Kandidaten, der auf der Bundesliste antretenden Parteien (SPÖ, ÖVP; FPÖ, Grüne, Neos, Liste Pilz, G!lt, Weiße, KPÖ Plus, FLÖ) zum Chat ein. Da sich G!lt-SpitzenkandidatGünter Lassi bereits zurückgezogen hat, wurde an seiner Stelle Parteigründer Roland Düringer angefragt.

Matthias Strolz (Neos): 18. September, 13 Uhr

(Neos): 18. September, 13 Uhr Heinz-Christian Strache (FPÖ): 26. September, 10 Uhr

(FPÖ): 26. September, 10 Uhr Barbara Rosenkranz (FLÖ): 27. September, 11 Uhr

(FLÖ): 27. September, 11 Uhr Peter Pilz : 4. Oktober 13 Uhr

: 4. Oktober 13 Uhr Mirko Messner (KPÖ Plus): 6. Oktober, 13 Uhr

(KPÖ Plus): 6. Oktober, 13 Uhr Ulrike Lunacek 12. Oktober 11 Uhr

Termine noch ausständig:

Christian Kern (SPÖ)

(SPÖ) Sebastian Kurz (ÖVP)

(ÖVP) Roland Düringer (G!lt)

(G!lt) Isabella Heydarfadai (Die Weißen)

