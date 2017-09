Auf Seite eins: Nackter Po statt blanker Brüste

Die Kollegen vom „Spiegel“ haben es auf den Punkt gebracht: Man müsse „kein intimer Kenner der Hamburger Medienszene sein“, um in dem Magazin „Relevant“ aus der neuen ZDF-Serie „Zarah – Wilde Jahre“ den „Stern“ zu erkennen. Im Mittelpunkt steht die Journalistin und Feministin Zarah Wolf (Claudia Eisinger) und eine Printredaktion Anfang der 1970er. Wolfs Bücher mit Titeln wie „Die ungehorsame Frau“ haben sich bestens verkauft, nach zwei Jahren in London kehrt sie nach Hamburg zurück, als stellvertretende Chefredakteurin der größten Illustrierten „Relevant“. Zu einer Zeit, in der Frauen in (den meisten) Redaktionen entweder hübsch und Sekretärinnen waren oder weniger hübsch und als verschrobene Schreiberinnen geduldet wurden.

Zarah Wolf mischt die Männerredaktion selbstbewusst auf, kassiert Machosprüche und kritisiert lautstark die banale Themenwahl oder sexistische Bildsprache auf der Titelseite. Als der Chefredakteur ein paar Tage verreist, weil er in Genf US-Präsident Nixon interviewt, tauscht sie auf eigene Faust das aktuelle Cover aus: Statt den angezogenen Rockstar mit barbusigen Mädchen zu zeigen, bringt sie den Musiker, neu fotografiert, mit nacktem Po. Der Verantwortliche in der Druckerei fragt zuerst: „Wo sind denn die schönen Mädchen?“, und sagt dann: „Das kann ich nicht drucken. Ich ruf den Chef vom Dienst an.“ Sie kann ihn letztlich überzeugen, die empörte Redaktion muss sie später beruhigen.

Inspiriert von Alice Schwarzer

Im echten „Stern“ gab es bis heute keine stellvertretende Chefredakteurin, die Figur der Zarah Wolf ist aber an einige seiner Redakteurinnen angelehnt. Etwa an Ingrid Kolb, die später die verlagsinterne Journalistenschule bei Gruner+Jahr leitete. Und an Alice Schwarzer, die zwar nicht in London, aber in Paris lebte, die Bestseller schrieb und maßgeblich zur Entstehung des berühmten „Stern“-Titels „Wir haben abgetrieben“ beitrug.

Die Serie ist wohl inspiriert durch die nach nur einer Staffel abgesetzte Amazon-Serie „Good Girls Revolt“, in der es um den feministischen Aufbruch in der „Newsweek“-Redaktion in den 70er-Jahren geht. Es wird viel Bezug genommen auf die RAF, den Vietnamkrieg, die USA, dazwischen klingen bekannte Songs der Doors und anderer zeitgenössischer Bands an. Dennoch wirken Plot und Protagonisten nur brav nachgezeichnet. Man hat den Eindruck, der Drehbuchautor arbeitet brav eine Liste mit Stichworten, Ereignissen und Bands der Zeit ab. Seltsam auch der Vorspann: Da schießt ein roter Lippenstift wie eine Kanonenkugel durch Gegenstände, etwa ein Cognacglas oder eine Zigarre, die man ja noch irgendwie als symbole männlicher Machtausübung verstehen kann. Doch dann zerstört der rote Pfeil auch eine Schreibmaschine: also jenes Ding, dank dem die Frauen damals ihre Stimme erheben konnten.

„Zarah - Wilde Jahre“: Ab 7. September in sechs Folgen immer Donnerstag, 21 Uhr, ZDF.

