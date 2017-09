Nicht eingeladen: Peter Pilz will ORF auf fünf Mio Euro klagen

Peter Pilz fühlt sich vom ORF ungerecht behandelt. In den nächsten Tagen will der Listengründer eine Beschwerde wegen "Verletzung der Verpflichtung zur objektiven Berichterstattung in Paragraf 4 ORF-Gesetz" bei der TV-Regulierungsbehörde RTR-KommAustria einbringen. Geht diese durch, plant er laut "Kronen Zeitung" auch eine Zivilklage gegen den ORF. Streitwert: Fünf Millionen Euro.

Der ehemalige Grüne Aufdecker empörte sich schon in den vergangenen Tagen und Wochen darüber, dass er nicht zu den TV-Duellen des Senders eingeladen wurde. "Beim ORF bestimmt die Regierungsspitze", so seine heftige Kritik. Abgesehen von einer Runde der nicht im Parlament vertretenen Parteien am 17. September lädt der ORF nur jene Parteien ein, die schon Klubstatus haben. Pilz ist zwar altgedienter Mandatar, aber seit seinem Austritt bei den Grünen klublos. Klubstatus hat eine Partei ab fünf Mandataren, die Liste Pilz verfügt aktuell nur über vier.

Selbst, wenn er vier weitere Mitstreiter im Nationalrat hätte: Man darf mittlerweile nur noch am Beginn und nicht mehr während einer Gesetzgebungsperiode einen Klub gründen. Dagegen will Pilz ebenfalls vorgehen, wie er schon vergangene Woche verkündete: "Das ist verfassungswidrig. Deswegen werden wir eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einbringen." Pilz war bei einer Abstimmung am Bundeskongress der Grünen am gescheitert und erhielt nicht den vierten Listenplatz. Eine Kandidatur für den sechsten Listenplatz lehnte er ab und verließ daraufhin den Grünen Parlamentsklub.

