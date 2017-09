Duell mit dem Volk: Politiker in der TV-Arena

Die Verschnaufpause war kurz. Kaum hat sich die Aufregung um das letzte der fünf ORF-„Sommergespräche“ mit Christian Kern und die Urlaubsfrage ein wenig gelegt, beginnt so richtig der TV-Wahlkampf vor der Nationalratswahl am 15. Oktober. Bis zur Wahl in 33 Tagen sind allein 41 Konfrontationen zwischen den Spitzenkandidaten zu sehen, Interviews in „Report“, „Pressestunde“ oder „Wien Heute“, diverse Spezial-Sendungen und Shows noch gar nicht mitgerechnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2017)