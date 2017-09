Die Gewinner der Emmys 2017: Trump ist auch mit dabei

Viele dürften bei seinem Auftritt ihren Augen nicht getraut haben: Trumps früherer Pressesprecher Sean Spicer sorgte schon nach einer Viertelstunde für ein Highlight bei der Emmy-Verleihung. Noch bevor irgendein Preis verliehen wurde, fuhr er mit einem Podium auf die Bühne. "Das wird das größte Publikum sein, das die Emmys je hatten. Punkt", sagte Spicer - eine Anspielung auf seine viel kritisierte - und falsche - Aussage, bei der Amtseinführung Trumps habe es einen Zuschauerrekord gegeben. Und das vor einem Publikum, in dem unter anderem die halbe Belegschaft der Satiresendung „Saturday Night Live“ saß, die sich seit Monaten über Trump und Spicer lustig gemacht hatten.



Zehn Monate ist die US-Präsidentschaftswahl nun schon her, aber Trumps Triumph hat die Emmy-Verleihung auch zu einer Polit-Show werden lassen. "Der größte TV-Star des vergangenen Jahres ist Donald Trump", sagt Colbert bei der Gala. "Jede Show war auf irgendeine Weise von Trump beeinflusst." Vor allem natürlich die Show "Saturday Night Live", die mit Parodien von Clinton und Trump für Furore sorgte - sie wurde als beste Sketch-Serie geehrt. Zudem gewann Kate McKinnon in der Kategorie beste Comedy-Nebendarstellerin - sie parodiert in der Show unter anderem Hillary Clinton.

Neben "Saturday Night Live" gewinnen vor allem die Serien "Veep - Die Vizepräsidentin", "Big Little Lies" und "The Handmaid's Tale", sowie John Oliver's Late-Night-Politiksatire "Last Week Tonight" bei dieser 69. Emmy-Verleihung. Neben Serien werden auch Fernsehfilme und TV-Shows ausgezeichnet. Die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:





Beste Drama-Serie: "The Handmaid's Tale"

Beste Comedy-Serie: "Veep"

Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie: Sterling K. Brown ("This Is Us")

Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie: John Lithgow ("The Crown")

Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie: Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie: Donald Glover ("Atlanta")

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie: Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie: Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie: Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Beste Mini-Serie: "Big Little Lies"

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie: Riz Ahmed ("The Night Of")

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie: Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder einem TV-Film: Laura Dern ("Big Little Lies")

Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder einem Film: Alexander Skarsgard ("Big Little Lies")

Schließen Autorin Margaret Atwood in Rot, um sie Schauspieler der Gewinnerserie 'The Handmaid's Tale'. –

(APA/dpa)