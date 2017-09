"Zirkusrunde" der Medienpolitik

So schnell kann's manchmal gehen: Erst am Dienstag hatte sich ORF-Chef Alexander Wrabetz in seinem 12-Thesen-Papier für den Medienstandort Österreich unter anderem einen Round Table gewünscht, an dem die Medienbranche regelmäßig Wichtiges bespricht - und 48 Stunden später saß er schon an genau so einem Tisch, wenn auch nur einem halbrunden. Zum Abschluss der Medientage am Erste Campus diskutierte ein personell stark besetztes Panel mit neun Gästen aktuelle Fragen zur Medienpolitik. Die politische Sondersendung, die erstmals zeitversetzt auf ORF III übertragen wurde, moderierte "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak. Gekommen waren die Mediensprecher der fünf Parlamentsparteien und neben Wrabetz der Verlegerverband-Chef Gerald Grünberger, sein Privatsender-Verbands-Pendant Ernst Swoboda sowie Peter Lammerhuber, CEO des Medienplaners GroupM.

Sehr rasch war sich ein Teil des Panels einig, dass Österreich medienpolitisch "wie immer 20 Jahre hintennach" sei (@Claudia Gamon, Neos). Was SPÖ-Vertreter Josef Cap, der seines Zeichens nach Wrabetz mit Sicherheit am öftesten Teil solcher Medienpolitik-Runden war, publikumswirksam den Kragen Platzen ließ: "Jedes Mal kriegen wir hier alle miteinander ein schlechtes Gewissen, weil wir irgendein Jahrhundert verschlafen haben. Das ist doch ein Witz. Dabei wollen wir alle miteinander versuchen, zukunftsfit zu sein." Er wähnte sich gar in einer "Zirkustruppe", die Zulagen für ihr ewiges Lamentieren verlangen müsse. Es brauche weiterhin einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und "ein duales System, das funktioniert".

Branche mit wenig Grundkonsens

Gernot Blümel von der ÖVP stellte etwas resigniert fest, er kenne kaum "kaum eine Branche, wo es so wenig Grundkonsens gibt wie in der Medienbranche. Da gibt es von Zeit zu Zeit ein ORF-Papier, dann ein VÖP-Papier, manchmal ist man einer Meinung, manchmal nicht." Um diese jüngst ausgetauschten Papiere, das White Paper des VÖP aus dem Frühsommer und Wrabetz "12 Thesen" ging es dann im Lauf der Diskussion immer wieder. VÖP-Geschäftsführer Swoboda sagte, er könne "95 Prozent der von Wrabetz ausgeschickten Thesen unterschreiben, wenn es um die Stärkung und Vielfalt der Medienstandortes geht." Eine gemeinsame Stärke (von ORF und Privatsendern, Anm.) werde es aber nicht geben, "wenn ein Unternehmen den Markt beherrscht und die anderen gerade einmal so leben können." Am Beispiel von Servus TV (wurde im Mai 2016 fast von Sendergründer Dietrich Mateschitz eingestellt) und ATV (das 2017 seinen Eigentümer wechselte und nun zur ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe gehört) könne man sehen, wie schwer es kleine Privatsender mitunter haben. "Das hat mit der Marktbeherrschung des ORF zu tun."

Blümel betonte, wie sehr es ihn wundere und ärgere, "dass alle so tun, als ob Medienpolitik in Österreich ausschließlich ORF-Politik wäre". Die öffentliche Finanzierung für Medien stehe für ihn außer Streit, allerdings brauche es eine "klare Trennung" zwischen öffentlich und vom Markt finanzierten Medien.

Sehr deutliche Worte sprach Peter Lammerhuber von der GroupM: "Ich erwarte mir von politischen Parteien, dass sie konkrete Maßnahmen setzen. Die E-Privacy-Richtlinie steht ante portas - und wenn sie so kommt, wie sie geplant ist, heißt das nichts anderes, als dass die großen Player bevorzugt, die kleinen benachteiligt werden." Gerald Grünberger vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) erwartete von der Medienpolitik, adäquate Rahmenbedingungen im Arbeits- und Sozialrecht zu schaffen. Flexibilisierung sei hier "höchst an der Zeit und für einen

Medienbetrieb absolut unerlässlich".

Der Grüne Dieter Brosz sah "Räume entstehen", in denen Parteien

sich ihre eigenen Medien schaffen, um Journalismus auszuhebeln.

Glaudia Gamon, Mediensprecherin der NEOS, sieht es als Aufgabe der

Politik, "Rahmenbedingungen" für die Medienproduktion zu schaffen

"und dann machen lassen". Politik sei nicht dafür zuständig, "sich

über jede einzelne redaktionelle Entscheidungen aufzuregen".

Letzteres tat indes FPÖ-Vertreterin und ORF-Publikumsrätin Susanne

Fürst, der ORF habe etwa in der Causa Silberstein nicht adäquat

berichtet, sprach sie wörtlich von einem "Medienskandal". Dass die

"Nachfrage nach alternativen Nachrichten und das Bedürfnis nach

Austausch in den sozialen Medien so groß" sei, müsste die

traditionellen Medien zu Selbstkritik anregen. Sie selbst ließ gab ein kleines Bekenntnis ab: Sie nutze Facebook nicht und habe sich bisher noch nicht an Tools wie die ORF-TVthek gewöhnt. "Wenn ich eine tolle Sendung auf ORF verpasst habe, dann ist sie für mich unwiderbringlich vorbei".

Ob sich nach der Wahl wirklich medienpolitisch viel tun werde,

beurteilte das Gros der Diskutanten in einer Schlussrunde skeptisch. "Wir stehen in fünf Jahren genau dort, wo wir jetzt sind, weil niemand sich

drübertraut", befürchtete Lammerhuber. "Es wird ein Bekenntnis zu

einer anderen Presseförderung geben, und nachher eventuell

passieren, was immer passiert, nämlich gar nichts", so Brosz. Und

auch bei einer Haushaltsabgabe scheint derzeit kein Potenzial für

einen großen Wurf vorhanden. Cap sieht sie definitiv kommen, betonte aber sogleich: "Wir haben noch Zeit." Generell müsse man, wie in einer Demokratie üblich, auch im Medienbereich zu "Kompromisslösungen" kommen. An die glaubt offenbar auch Gernot Blümel, zumindest scherzte er: "In fünf Jahren geben sich Breitenecker (Puls4-Chef) und Wrabetz die Hand und sind sich einig." Caps knapper Kommentar von rechts: "Und wir sind noch immer dabei."

Die Diskussion wurde am Donnerstag, den 21. September um 21.55 Uhr auf ORF III übertragen und ist danach sieben Tage in der TVthek abrufbar.

(awa/APA)