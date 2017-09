Kern zu seinem "Österreich"-Boykott: "Wird es im Wahlkampf helfen? Gewiss nicht"

Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern bleibt bei seinem Interview- und Wahlkampfinserate-Boykott gegenüber der Tageszeitung "Österreich". "Irgendwo gibt es Grenzen", sagte Kern am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur Berichterstattung des Blattes. "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner verteidigte indes den Abdruck eines internen Papiers, das Kern u.a. ein "Glaskinn" attestiert hatte.

Kern räumte bei einem Pressetermin auf Nachfrage ein, dass der von ihm verkündete Boykott die in dem Papier erhobenen Unterstellungen durchaus befeuern könnte: "Das wird es wohl werden, aber ich sehe das in größter Gelassenheit." Gleichzeitig betonte der SPÖ-Vorsitzende, dass er bei seiner Linie bleibe: "Ich denke, die Kollegen haben da mehrfach Grenzen überschritten, bis zu einem Punkt, wo ich sagen muss, ja, ich nehme das zur Kenntnis, dass man das dort so macht. Aber dann bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das für mich kein Medium ist, über das ich mit den Österreichern und Österreicherinnen kommunizieren möchte. Ich sehe das ganz gelassen, da ist jeder seines Glückes Schmied."

Kern will sich seinen Söhnen nicht erklären müssen

Vorteile erwartet sich Kern durch seinen Schritt keine, im Gegenteil: "Wird es im Wahlkampf helfen? Gewiss nicht, das ist mit bewusst. Das wird Nachteile haben für uns, die werden das weiter machen, werden diese Kampagne vielleicht jetzt noch wütender führen, das mag schon alles sein. Aber auf der anderen Seite: Irgendwo gibt es Grenzen. Ich möchte nicht meinen Söhnen jedes Wochenende erklären, dass das ein Blödsinn ist, was sie in der Zeitung lesen", sagte der Kanzler.

"Österreich" hatte aus internen Papieren eines ehemaligen SPÖ-Beraters berichtet, in denen Kern unter anderem vorgehalten wurde, eitel zu sein und auf Journalistenkritik oft mimosenhaft und wie eine "Prinzessin" zu reagieren. Die Gratiszeitung hatten den Kanzler zuletzt in Fotomontagen sogar in Prinzessinnenkleidung abgebildet. Fellner sieht das Vorgehen seiner Zeitung als richtig an: "Der Abdruck des 'Dossiers', auf das der Kanzler wie eine Super-Mimose reagiert, war journalistische Pflicht", schrieb er. Kern solle überlegen, ob seine Reaktion angemessen war, ein Regierungschef "sollte kein Mimoserl und keine 'Prinzessin' sein".

"Österreich" vs. "Sektion 8"

Innerhalb der SPÖ gibt es schon seit längerem Stimmen, die sich für einen Inseraten-Stopp in "Österreich" und anderen Boulevardmedien aussprechen, allerdings nicht wegen etwaiger Kritik am SPÖ-Chef, sondern wegen der hetzenden Berichterstattung, die diesen Medien vorgeworfen wird. Die "Sektion 8" der SPÖ hatte etwa gefordert, dass Medien, die "Angstmache" und das "Ausspielen von Bevölkerungsgruppe" betreiben nicht durch Inserate unterstützt werden sollten. Zwischen "Österreich" und der Sektion 8 gab es deswegen auch eine rechtliche Auseinandersetzung vor dem Handelsgericht.

(APA)