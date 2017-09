Haben die deutschen Medien die AfD stark gemacht?

Der Werbewert von skandalösen Aussagen ist enorm. Dass verbale Ungeheuerlichkeiten oft mit medialer Präsenz belohnt werden, stört auch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier: Die deutschen Medien hätten den Provokationen der AfD im Wahlkampf zuviel Raum gegeben", sagt er. Tabubrüche dürfen sich nicht auszahlen", so Steinmeier in der deutschen "Zeit" - ohne die Partei beim Namen zu nennen. "Wer für jede neue Provokation eine neue Einladung in eine Talkshow erhält, fühlt sich zum Provozieren ermuntert."

Steinmeier äußerte allerdings auch Verständnis für Wut und Unzufriedenheit - vor allem auf Seiten ostdeutscher Bürger. "Manche Menschen haben den Eindruck, dass ihr Teil der Geschichte nie als gleichberechtigt respektiert wurde - und damit haben sie nicht mal Unrecht", sagte der Bundespräsident.

Es gehe dabei nicht allein um die biografischen Brüche von 1989/90, es gehe auch um die fehlende Wertschätzung von Biografien in den 25 Jahren danach. In den ostdeutschen Bundesländern hatte die AfD bei der Wahl besonders zugelegt. In Sachsen wurde sie stärkste Partei.

(APA/dpa)