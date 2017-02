"Heilig Abend": Philosophisches Hirnfutter mit Daniel Kehlmann

(c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

„Sie fühlen sich eingeschnürt? Werden Sie Entfesselungskünstler!“ Mit witzigen Sprüchen wirbt das Theater in der Josefstadt im benachbarten Hotel um die Aufmerksamkeit der Leute von heute. Das saturierte Publikum soll sich bewegen – und es bewegt zumindest die Hände. Der Uraufführung „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann spendete es Donnerstagabend begeisterten Applaus, wiewohl das Werk etwas mühsam vorankommt, eingezwängt zwischen den Lesefrüchten des Autors und dessen Wunsch, auch in der Bühnenkunst zu landen. Beim Drama „Geister in Princeton“ führte Kehlmann den Physiker Albert Einstein und den Logiker Kurt Gödel vor, exemplifizierte Freud und Leid der Genies und die Relativität des Rationalismus.