Identitätsfrage: „The Who & The What“

Wer war der Prophet Mohammed? Zarina hat einen Text darüber geschrieben, als Muslimin, die in Amerika aufgewachsen ist, gläubig, aber auch liberal, fühlt sie sich dazu berufen. Ihre konservative Familie glaubt allerdings, sie schreibt über Gender-Politik, gewagt genug, finden die Angehörigen. Da taucht Eli auf, Konvertit, Imam. Etwas stark auf Wirkung hin konstruiert sind die Stücke von Ayad Akhtar, „Geächtet“ ist im Burgtheater zu sehen. „The Who & The What“ zeigt (auf Englisch) das vienna theatre project in der Drachengasse (24./25. 2.). Schauplatzwechsel: Erich Schleyer erzählt auf der Probebühne des Theaters in der Josefstadt für Erwachsene Grimms Märchen – und die sind recht schaurig („Wer hat Angst vorm bösen Wolf?“, 24.–26. 2.), dazu gibt es passende Musik. Kleiner Ausflug nach Graz gefällig? Der wunderbare Gerhard Balluch spielt dort im Schauspielhaus Thomas Bernhards melancholisches Königsdrama „Einfach kompliziert“ (z. B. 27. 2.).