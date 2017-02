Martin Kosch: „Triathlon der Bequemlichkeit“

Der Grazer Martin Kosch startet am 27. 2. einen neuen „Triathlon der Bequemlichkeit“ im Kabarett Niedermair. Der zaubernde Humorist will die Balance zwischen zu viel Leistung und zu wenig Life finden, sein neues Ziel heißt: „Mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen!“ Neben dieser Premiere wiederholt sich in dieser Woche ein ähnlich langer Titel. Mathematikprofessor Christoph Krall steht mit „Kann ich nichts bei finden oder Die Frau statt dem Hut“ am 25. 2. auf der Bühne des Theater am Alsergrund. Er fragt: Was ist normal? Stefan Haider fragt parallel dazu „Woran glauben Sie“? Im Casa Nova ist der Religionslehrer mit seinem achten Solokabarettprogramm „Free Jazz“ zu Gast. Am 28. 2. findet man wiederum Andreas Vitásek im Rabenhof, dort wird er Otto „Grünmandl“ Rosen streuen. Mit 60 fühlt sich der Wiener alt genug, um die Texte seines Tiroler Idols aufzuarbeiten und als liebevolle Collage auf die Bühne zu bringen.