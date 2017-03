Burgtheater: Eine schreckliche Familienaufstellung

Die Architektur? Schlicht. Als Bühnenbild für die Trilogie des Aischylos, die in „Agamemnon“ und den „Choephoren“ vor der archaischen Burg von Argos, in den „Eumeniden“ im Schutz bietenden Athen spielt, hat Matthias Koch eine weit nach hinten sich verjüngende, ansteigende Schiefe Ebene gebaut. Düster ist die Szene, man hört Geräusche, wie von einem unerbittlich Schicksale mahlenden Mühlstein, oder von den kreischenden Ketten einer Zugbrücke. Hier kann es nur abwärts gehen. Schon tauchen sieben Gestalten auf, wie Mumien aus einem Totenreich sind sie gekleidet, in hellbraune Fetzen. Ihr fahles Haar scheint stark vom Ausfall bedroht.