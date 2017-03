Stermann und Grissemann: „Gags, Gags, Gags!“

Drehbücher interessieren sie seit dem mäßig gefloppten Spielfilm „Drei Eier im Glas“ nicht mehr, die Bühne ist und bleibt aber ein ungefährliches Revier für Dirk Stermann und Christoph Grissemann. In ihrem neuen Programm „Gags, Gags, Gags!“ geht es um eine Fernsehsendung, in der fehlende Gäste durch „Sinnsabotage, Selbstdemontage und feine Beschimpfung“ ersetzt werden. Am 24. 3. und 5. 4. spielen sie im Globe Wien. Bernhard Lentsch sucht in der Kulisse mit seinem zweiten minimalistischen Titel nach Stille in einer aufreibenden Zeit des Smartphone-Multitaskings. Er feiert mit seinem Programm „Calma“ am 28. 3. eine ausgeglichene Premiere. Die Schauspielerin Tamara Stern tritt am 25. 3. im Off-Theater in dem legendären musikalischen Solokabarett „Heute Abend: Lola Blau“ auf, das Georg Kreisler für seine Frau, Topsy Küppers, geschrieben hat. Und im Niedermair ist von 28. bis 23. 3. der deutsche Sigi Zimmerschied mit seinem „Erschöpfungsbericht“ zu Gast.