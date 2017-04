Lisa Fitz, sie feiert am 8. 4. mit ihren vier Figuren im Stadtsaal Österreich-Premiere in Form von „Weltmeisterinnen — gewonnen wird im Kopf“. Wenn Sissi Perlinger die Kaiserin der bayerischen Comedy ist, dann ist Lisa Fitz die Weltmeisterin des süddeutschen Kabaretts. Apropos bayerische Wochen im Stadtsaal, auch die empfehlenswerte Martina Schwarzmannn ist am 10. und 11. 4. mit „Gscheid gfreid“ in Wien zu Gast. Neben diesen beiden steht kommende Woche auch ein Gruß aus der scheidenden britischen Comedy-Küche am Programm. Patrick Lamb lädt am 11. 4. zusammen mit seinen Gästen Carly Baker und Nick Page zur Vienna English Comedy Night in die Kulisse. Tags zuvor moderiert Hosea Ratschiller seine „Pratersterne“-Show im Fluc. Tiefsinnig und charmant gehen Gerhard Walter & Gunkl mit „Herz & Hirn“ wieder im Niedermair ans Werk.