Lustig: „Rapper lesen Rapper“

Allen Ernstes, jetzt ist der Rap auch schon Geschichte!? Künstler graben in seinem reichen Schatz an Appellen und Wutausbrüchen, sprachbunten Autosuggestionsversuchen und Klagen: Bei der ersten österreichischen Hiphop-Late-Night-Show „Rapper lesen Rapper“ im Brut Karlsplatz moderieren „Fozhowi“ und David Scheid (Vinylboy). Wer mehr von dieser Show zwischen Wortschöpfungen, -schnipsel und Musik wissen will: Youtube. Der Spielraum erinnert an eine Kult-Autorin von einst: Francoise Sagan. „Bonjour Tristesse“ war der Erstlingsroman und ein Sensationserfolg der exzentrischen Französin: Die 17-jährige Cecile erlebt einen Sommer am Meer, erste Liebe, Trübungen, Intrigen, (bis 13. 5.). Ja. Es wird wieder Zeit, gen Süden zu ziehen: Das Klagenfurter Ensemble zeigt „Nietzsche oder Das deutsche Elend“ vom literarischen Satiriker Alexander Widner („Dichter, Flucht und Alma“, Reichenau, 1994): Nietzsche, ein Simulant? Ab 5. 5. theaterHALLE 11, Klagenfurt.