Rurales: Best of Kernölamazonen

Frische Landluft zieht Ende April durch die Räumlichkeiten des Casa Nova, wenn die beiden steirischen Musikkabarettistinnen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt die Höhepunkte aus ihren Programmen „Jagdlust“ und „Liederliebesreisen“ auf die Bühne bringen. Ihr Best of Kernölamazonen (Ernte am 30. 4.) dürfte auch erste Details aus dem neuen Werk „Schweinehund am Spieß“ lüften. Am 29. 4. könnte man eine Kärntner Version des gleichen Genres im Alsergrund Theater erleben. Die Zwillinge Radeschnig spielen ihr Programm „Zimmer Küche Kabinett“. Zu zweit erzählen sie die Geschichte einer Frau, die beschlossen hat, zuhause zu bleiben. Clemens Maria Schreiner besucht am 5. 5. das Kabarett Niedermair. Dort lässt er sein Publikum entscheiden, was passiert. „Was wäre wenn“ ist improvisiert, interaktiv, durchgeplant und durchwegs vorgebaut. Ein Tipp zum Ausklang: „Herz und Hirn“ mit Gerhard Walter & Gunkl am 4. 4. im Rothneusiedlerhof.