Theatervorschau: In welchem Zeitalter?

Freiheitsliebend, fantasievoll, charismatisch soll er sein, der Wassermann. Das nach ihm benannte Zeitalter wird auch New Age genannt und mit der Hippie-Zeit verbunden. Als Musical hatte "Hair" nicht den besten Ruf, ein Kommerzprodukt, aber den Song "This Is The Age of Aquarius" kennt jeder und der hier propagierte Pazifismus ist als Thema aktueller denn je. In Amstetten wird "Hair" mit Ex-Prinz Rudolf Drew Sarich und Marjan Shaki bis 12. 8. gespielt. Was wäre der Sommer ohne Promis? Eva Maria Marold spielt im Filmhof Wein4tel in Asparn/Zaya mit "Düsen" Vicki Schubert in "California Suite" von Neil Simon: Was ein Hotelzimmer alles erzählen könnte. In Berndorf inszeniert Andreas Steppan (TV-Serie "Obenohne) "Ein Traum von Hochzeit" mit Kristina Sprenger (früher bei Soko Kitzbühel) und Manuel Witting, Sohn von Maresa Hörbiger. Der Plot: Bill erwacht an seinem Hochzeitsmorgen stark verkatert neben einer fremden Frau.

Lachen. Auf der Rosenburg hat Nina Blum, Tochter von Ex-Kanzler Schüssel, ein Komödienspiel etabliert. Ab 29. Juni bieten dort vier Paare Blicke durch das Schlüsselloch auf ihr verlorenes Glück in "Schlafzimmergäste" von Alan Ayckbourn: Es spielen Elke Winkens, Angelika Niedetzky, Adriana Zartl, Florentin Groll, Babett Arens. Im Sommer darf einfach einmal ganz entspannt gelacht werden und der G spritzte, an der Seite und/oder im Glas, sorgt dafür, dass die Heiterkeit Flügel bekommt. Warum nicht? Adi Hirschal zeigt im Wiener Lustspielhaus einen nur leicht veränderten "Figaro" (über das Geschäft mit der Schönheit). Hirschal steht mit Wolfgang Böck auf der Bühne ("Strizzilieder", 17./26. 7.) und sitzt in Laxenburg auf der Saunabank in "Heiß", einer Saunerette. Oldtimer-Fan Böck regiert in Kobersdorf. Bei den dortigen Schlossspielen wagt sich der Ex-Trautmann gar an Kleists Dorfrichter Adam ("Der zerbroch ne Krug", ab 4. 7.).

In Stockerau bringt Intendant Zeno Stanek, der auch den allseits beliebten "Schrammelklang" in Litschau (7. bis 9. 7.) betreut, Nestroys "Lumpazivagabundus" heraus mit dem Kabarettisten Joesi Prokopetz, der aber nur die kleine Rolle des Feenkönigs Stellaris spielt. Christian Strasser, Tobias Eiselt, Martin Bermoser geben die Handwerker. Andrea Eckert ist weiterhin Prinzipalin in Gutenstein, die Raimundspiele zeigen ab 12. 7. "Alpenkönig und Menschenfeind" mit Matthias Mamedof. Waltraut Haas, die heuer ihren Neunziger feiert, spielt in Weißenkirchen im "Hofrat Geiger", Sohn Marcus Strahl inszeniert. Und auf der Felsenbühne Staatz gibt es "Jesus Christ Superstar".

Tipps Theaterfest NÖ. Juni bis September; www.theaterfest-noe.at Salon5 im Thalhof (Eröffnung 26. 28. Mai und ab 4. 8.); www.salon5.at Volksschauspiel Telfs. "Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies", 22. 7. 2. 9.; www.volksschauspiele.at

("Kultur Magazin", Print-Ausgabe, 14.4.2017)