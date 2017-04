Uraufführung: Radikale Möbelbefreiung bei René Pollesch

Das Publikum hatte sich für die Uraufführung von „Carol Reed“ am Samstag im Akademietheater so sorgfältig wie standesgemäß herausgeputzt. Man mochte glauben, sie genau unterscheiden zu können, die Honoratioren im feinen Zwirn, die Fangruppen des Regieteams wie auch des Ensembles in ihren Künstleruniformen, die blasierten Kritiker in ihrer Nachlässigkeit – und schließlich noch die wahren Freunde der hohen Literatur, die den allerneuesten Text des Autors und Regisseurs René Pollesch bestaunen wollten, der so frisch ist, dass für die allerletzten Handgriffe und die Umsetzung durch sein Team sogar der Premierentermin verschoben worden war.