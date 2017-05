Donaufestival in Krems: Kraut, Nackte und Mitgefühl mit Robotern

Krautiger Flow“, „krautrockige Interludes“, "krautiges Gedadel", „Kraut und Drone“ usw. In den Musikbeschreibungen im Programmheft zum heurigen Donaufestival kommt das deutsche Wort „Kraut“ oft vor. Es hat seine Geschichte: US-Soldaten sprachen schon im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten als „Krauts“, abgeleitet von deren – zumindest in amerikanischen Augen – nationaltypischer Speise.

Darauf spielte die Münchner Band Amon Düül an, als sie 1968 einem Stück den Titel „Mama Düül und ihre Sauerkrautband spielt auf“ gab. Fünf Jahre später nannte die Hamburger Band Faust einen Track gleich „Krautrock“ – vor allem durch die Bemühungen des englischen DJs John Peel, der ein Fan deutscher Psychedelic-Bands war, war die Genre-Bezeichnung entstanden. Sie hat sich bis heute gehalten und blüht nicht nur in der Wachau, und sie wird längst nicht mehr nur auf deutsche Bands angewandt. Was sie genau umfasst, ist schwer zu definieren, doch avancierte Pophörer fühlen, was gemeint ist: eine meditativ und leicht verschroben wirkende Musik mit monotonen, fesselnden Rhythmen, die manche an schamanistische Trommelmusik erinnern. An Musik indigener Stämme, an „tribes“ also, darum werden Wörter wie „tribal“ oder „tribalistisch“ oft in einem Atemzug mit „Kraut“ verwendet.

Klingt das dann irgendwie deutsch? Überhaupt, was soll das heißen, dass etwas deutsch klingt? Nach Stechschritt? Nach Bratwurst (mit oder ohne Sauerkraut)? Nach deutschem Wald?

Am Anfang war das Wummern

Mit letzterem Klischee spielte gleich am ersten Abend der Kölner Technomusiker Wolfgang Voigt vulgo GAS: Er projizierte in der sozusagen post-heiligen Atmosphäre der säkularisierten Minoritenkirche Bilder eines Waldes an die Wand. Das dumpfe Wummern, mit dem sein Konzert begann (wie übrigens die meisten Konzerte und Performances in Krems) ging allmählich in ein Wabern über, das Hobby-Wagnerianer an den Anfang des „Rheingold“ erinnerte, andere an „Shine On You Crazy Diamond“ von Pink Floyd. Deutscher Fluss oder englische Wiese also, läuft das auf dasselbe hinaus? Man hatte Zeit, darüber zu grübeln, denn viel Makroskopisches passierte nicht mehr in Voigts Musik, die, wie man erfährt, aus verfremdeten Samples deutscher Romantik zusammengesetzt ist, aus Urkraut sozusagen.

Das diesfalls nicht tribalistisch klang, nicht nach Schuhplatteln. Auch nicht nach Gumboot Dance, dem verblüffend an dieses erinnernden afrikanischen Gummistiefel-Tanz. Gab es da womöglich Einflüsse? Wenn schwarze Musical-Tänzer in Leipzig vor einem weißen Publikum schuhplatteln, stehen sie dann in der Tradition des Gumboot? War der Cakewalk, ein anderer „schwarzer“ Tanz, ursprünglich eine Parodie auf das Menuett, das die Sklaven bei den Sklavenhaltern sahen? Oder kommt er doch von einem westafrikanischen Begräbnisritual? Und dürfen weiße Frauen den heutigen Modetanz Twerking praktizieren, ohne sich kulturelle Aneignung vorwerfen zu lassen?

Solche Fragen stellte die kluge Performance „Situation mit Doppelgänger“ von Julian Warner und Oliver Zahn, ausgehend von einem historischen Tanzbewerb, bei dem 1844 ein Ire und ein Schwarzer wetteiferten, wer „schwärzer“ tanze. Diese Idee einer authentischen, ja: urtümlichen „blackness“ will nicht aus den Köpfen, sie kommt sogar im Donaufestival-Programmheft vor, wenn dort eine andere Performance so beschrieben wird: „Der Bühnenraum des Theaters wird so mit der Flüchtigkeit des schwarzen Ausdrucks gesättigt.“ Doch ein irischer Jig ist genauso „flüchtig“, genauso „körperlich“ wie ein afroamerikanischer Jump Jim Crow; und auch das verbreitete Klischee, dass „schwarze“ Ausdrucksformen quasi ein Rohstoff seien, der von den Kolonialherren ausgebeutet und (womöglich zu Hochkultur) verarbeitet wird, passt durchaus nicht immer.

50 Nackte im Kirchensaal

Ganz andere Gedanken über Körperlichkeit legt Doris Uhlichs Performance „Habitat“ in der Dominikanerkirche nahe: 30 Nackte beiderlei Geschlechts stehen, gehen, tanzen, purzeln im Raum. Man betrachtet sie mehr oder weniger diskret und bemerkt, dass man vom Bewerten – welcher Körper ist schön, attraktiv, sexy? – nicht loskommt. Und spürt, dass das Gerede von der „natürlichen Nacktheit“ ein Unsinn ist.

Weniger leicht macht es einem Ariel Efraim mit einer Performance, die an Kubricks „Odyssee im Weltraum“ erinnert: Affen und Astronauten, Knochen im Haar. Ein Mantra von Sun Ra. Und, weil in post-utopischen Zeiten die „Space Odyssey“ zur „Space Oddity“ geworden ist, David Bowies „Life On Mars“. Mit Karaoke. Berührend und befremdend zugleich. Wie auch „Würfeln III“ von Karl Karner und Linda Samaraweerová: ein begehbares Tafelbild, zu dem Bilder abwechselnd Ekel und Einkehr beschwören, bis man schließlich zum Essen geladen wird: giftgrüne, geschäumte, gummiartige Speisen. Man demonstrierte Vertrauen auf die Kunst und aß. Immerhin war diese Kost zwar nicht wirklich krautig, so doch weniger kohlenhydratlastig als die Snacks am Buffet.

Das wildeste Licht im Saal

Abgesehen von diesem diätetischen Einwand kann man die Neugestaltung des vom jetzigen Wiener-Festwochen-Intendanten Tomas Zierhofer etablierten Festivals durch Thomas Edlinger nur loben: Durch weniger Licht in den Foyers und gut gewählte Installationen schafft er die Stimmung eines Clubs als Traum- und Denkland, in dem man dem Festivalmotto „Empathie“ nachsinnen kann. Etwa bei Kris Verdoncks „In Void“, wo man sich dabei ertappt, nicht nur mit einer Ratte, sondern auch mit einem enthemmt hüpfenden Roboter mitzufühlen. Oder vor Gerald Mosers sich drehenden, verwickelnden, ihre Energie ab und zu in einem Peitschenhieb entladenden, dabei Blitze durch den Raum schickenden Metallbändern: Selbst sie kamen einem lebendig, zornig vor.

Oder war man noch vom apokalyptischen „Slaveship Punk“ der Moor Mother verwirrt? „The end of the world has already happened“, brüllte sie, auf der Bühne, auf der tags davor Green Gartside gemahnt hatte: „Don't feel sorry for love!“ Recht hat er; schön, dass wir seine nette Band Scritti Politti noch einmal sehen durften. Auch wenn sie, abgesehen von Gartsides Bart, gar nicht krautig war.

Fortsetzung kommendes Wochenende

Am 1. Mai standen u.a. die Einstürzenden Neubauten auf dem Programm, dieser Abend des Festivals war seit Langem ausverkauft. Das Donaufestival findet noch am 5. und 6. Mai statt, u. a. mit einer Performance über den libanesischen Schlagersänger Ricky Shayne, der 1967 in Deutschland mit "Ich sprenge alle Ketten" erfolgreich war.

www.donaufestival.at