3sat-Preis für Theaterstück über Kindesmissbrauch

Der Schweizer Regisseur Milo Rau ist mit dem 3sat-Preis des Berliner Theatertreffens für seine Inszenierung "Five Easy Pieces" ausgezeichnet worden. Das Stück über das Leben und die Verbrechen des belgischen Kindermörders Marc Dutroux, nachgestellt von Kindern zwischen 8 und 13 Jahren, sei in seiner Form einzigartig, begründete der Kulturkanal 3sat am Sonntag die Auszeichnung.

Die Inszenierung setze sich künstlerisch, aber auch historisch und soziologisch mit dem Kindesmissbrauch auseinander. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Seit 1997 zeichnet 3sat jährlich einen oder mehrere Künstler aus dem Kreis der zum Theatertreffen eingeladenen Ensembles aus. Preisträger waren unter anderen Herbert Fritsch, Sandra Hüller und Christoph Schlingensief.

(APA)