Mörbisch: Gerald Pichowetz wird doch nicht Intendant

Der designierte Intendant der Seebühne Mörbisch, Gerald Pichowetz, wird sein Amt nun doch nicht wie geplant 2018 antreten. Das Büro von Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) bestätigte heute, Mittwoch, Berichte der "Kronen Zeitung" und der Tageszeitung "Heute".

Pichowetz war im Oktober des Vorjahres den Medien vorgestellt worden, nachdem er beim Hearing als Bester abgeschnitten hatte. Er sollte 2018 die Nachfolge von Dagmar Schellenberger antreten. Der als "Fünfer" aus der TV-Serie "Kaisermühlen Blues" bekannte Schauspieler und Theaterintendant nannte damals als eines seiner Ziele, man wolle sich in Mörbisch beim Unterhaltungstheater innerhalb des Musiktheaters "auf höchstem Niveau" bewegen.

Details zur aktuellen Situation und die weiteren Pläne für Mörbisch will Landesrat Bieler am Nachmittag bekanntgeben. Bieler hat für 15.00 Uhr eine Pressekonferenz in Eisenstadt angekündigt.

Die Kür des Kandidaten

Kulturlandesrat Bieler hatte den Schauspieler im Oktober präsentiert. Das Auswahlverfahren war von einem externen Berater durchgeführt worden, wie Bieler damals erklärte. Die Entscheidung über die neue Intendanz traf eine fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Peter Zulehner, früher Personalvorstand bei Magna International.

Die Kandidaten wurden nach sieben Kriterien abgeklopft - von künstlerischer Kompetenz im Bereich Operette über bisherige Erfolge bis hin zur Fähigkeit, wieder mehr Besucher in die Operettenhochburg zu locken - erläuterte Zulehner. Die neue Intendanz sei "eindeutig" bei allen fünf Kommissionsmitgliedern als Sieger aus dem Hearing hervorgegangen.

