Volkstheater-Doyenne Hilde Sochor ist tot

Sechzig Jahre lang stand Hilde Sochor in über dreihundert Rollen auf der Bühne: Sie war die Yvette in "Mutter courage und ihre Kinder", Frau John in Gerhart Hauptmanns "Die Ratten", die Amme in Shakespeares "Romeo und Julia". Sie spielte mit Karl Merkatz (im "Bockerer"), Helmut Qualtinger (in "Der zerbrochene Krug") und bei den Salzburger Festspielen. Vor allem aber spielte sie in Volksstücken von Johann Nestroy, Ferndinand Raimund, Ludwig Anzengruber. Dabei hatte sie sich die Schauspielerei anfangs gar nicht zugetraut - und zunächst lieber Publizistik, dann Theaterwissenschaft studiert, um Kulturkritikerin zu werden.

Erste Erfahrungen als Schauspielerin sammelte die am 5. Februar 1924 in Wien geborene Sochor bei einer Studentenbühne, an der sich auch Helmut Qualtinger und Karlheinz Böhm engagierten. 1948 promovierte sie - und legte die Schauspielprüfung ab. Ihre Karriere führte sie über die Wiener Kammerspiele ans Volkstheater, nach Düsseldorf - und wieder zurück ans Volkstheater, dem sie foran treu blieb. Wie am Freitag bekannt wurde, ist Hilde Soroch am Mittwoch 93jährig gestorben.