David Stockenreitner: „Stuhl. Bitte“

Sommerferien! Im Theater am Alsergund werden schon die letzten Vorbereitungen für die große Pause getroffen. Zum Abschluss spielen am Mittwoch noch einmal Pepi Hopf, BlöZinger, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Gebrüder Moped, Harry Granitzer, Flüsterzweieck, Franziska Singer und Vitus Wieser eine gut gebuchte Abschlussshow. Die restliche Woche schmeichelt dieses Mal wieder dem internationalen Stand-up-Publikum. In der Gruam gibt sich am 10. 6. Robert Mohor die Ehre, der britische Comedian Patrick Lamb wird am 13. 6. wie gewohnt die Kulisse füllen. Seine Vienna English Comedy Night wird dieses Mal ganz „charming und cheerful“ von Alan Francis und Neil McFarlane bespielt. Der junge österreichische Comedian David Stockenreitner schließt den Kreis am 15. 6. mit sienem ersten Solo „Stuhl. Bitte“ im Ateliertheater. Bestimmt auch ganz amüsant wird die „Italienische Nacht“ von Konstantin Schenk am 10. 6. im Restaurant Schönbrunner Stöckl.