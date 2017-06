Wie eine Herde junger Pferde: „Horses“

Das Genter Künstlerkollektiv KabinetK kommt nach Wien und hat ein ganz neues Stück im Gepäck. Ein Stück vom Erwachsensein und Kind-bleiben-Wollen, von Macht und Abhängigkeit, von Konfrontation und Hingabe und vor allem: vom Vertrauen. Vielleicht sei „Horses“ ja „eine Antwort auf Angst, Misstrauen und Gleichgültigkeit“, meinen die beiden Choreografen Joke Laureyns und Kwint Manshoven. Fünf Kinder zwischen neun und 14 Jahren, drei Tänzer und zwei Musiker (Thomas Devos an der Gitarre und Bertel Schollaert am Saxofon) probieren immer wieder neue Konstallationen und Verbindungen aus. Sie beobachten und beargwöhnen einander. Sie tanzen, heben und halten, stützen und unterstützen sich gegenseitig – und sie lassen den anderen fallen, fangen ihn auf. Wie eine Herde junger Pferde: voller Energie und Kraft, aber auch verletzlich. Zu sehen im Rahmen des Szene-Bunte-Wähne- Tanzfestivals für junges Publikum am 18. 6., 18 Uhr, Halle G/MQ.