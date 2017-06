"Battlefield": Eine ewige Schlacht ohne Sieger

Wie ein Weltwunder wurde 1985 Peter Brooks in einem Steinbruch bei Avignon uraufgeführte Inszenierung von „Le Mahabharata“ bestaunt. Zehn Jahre lang hatten der britische Meisterregisseur und der Autor Jean-Claude Carrière an der Dramatisierung dieses gewaltigen Sanskrit-Epos aus der Urzeit Indiens gearbeitet, die Aufführung des Mythendestillats über Götter, Krieg und menschliche Hinfälligkeit dauerte gut neun Stunden – ein Wimpernschlag nur für die längste bekannte Sage der Literatur. Vier Jahre reiste Brook damit quer durch die Kontinente, das Drama wurde zur Miniserie im Fernsehen und schließlich noch zu einem dreistündigen Film kondensiert. So wurde der Stoff von „Mahabharata“, den in Indien jedes Kind kennt, allgemein bekannt.