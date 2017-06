Shakespeare: „The Rape of Lucrece“

„Sensationell!“, lobte der britische Regiealtmeister Trevor Nunn Shakespeares „The Rape of Lucrece“, nominiert für den Olivier Award und zu sehen beim Edinburgh Festival. Am 8. Juli (Samstag) gastiert die Produktion nun bei Art Carnuntum in Petronell: „Die Schändung der Lucretia“ erzählt die Geschichte der tugendhaften und schönen Ehefrau des Feldherrn Collatinus. Prinz Tarquinius versucht, sie zu verführen, während die Männer Roms im Krieg sind, und als sie sich verweigert, vergewaltigt er sie. Lucretia verständigt ihren Vater und ihren Gatten, die sie freisprechen. Dennoch tötet sie sich selbst, denn keine untreue Ehefrau soll ohne Strafe davonkommen. Im römischen Amphitheater Petronell-Carnuntum spielt Gerard Logan in der Regie von Gareth Armstrong allein die monumentale Versdichtung. Bereits am 1. Juli erinnert Art-­Carnuntum-Intendant Piero Bordin in einer Zeitreise an die für Europa bedeutsame Kaiserkonferenz 308 AD („The Summit“).