ImPulsTanz: Der Mann aus dem „Monty-Python-Land“

Eine Uraufführung in Wien ist für Jan Fabre fast so etwas wie ein Heimspiel. Seit Anfang der 1980er-Jahre präsentiert der belgische Maler, Performer, Choreograf, Dramatiker und Regisseur seine Arbeiten in Wien und ist seit mehr als 20 Jahren auch Stammgast bei ImPulsTanz. Das Festival widmet dem Vielseitigen heuer einen Schwerpunkt – mit zwei Uraufführungen. Deshalb flattern bei Fabre schon etwas die Nerven, wie er der „Presse“ erzählt. Er könne seine eigenen Stücke vorab überhaupt nicht einschätzen – und wolle das auch nicht. „Als ich mein Stück ,Mount Olympus‘, eine 24-Stunden-Performance, präsentiert habe, habe ich vor der Premiere gesagt: Wenn am Ende noch fünfzig Leute da sind, bin ich froh.“ In Wien gab es dann 42 Minuten Standing Ovations. Das freut ihn natürlich. Aber er würde es nicht darauf anlegen: „Wenn ich meine Stücke von vornherein so gestalten würde, dass sie gefällig sind, wäre ich ein schlechter Künstler.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2017)