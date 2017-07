Halbnackte Frauen stören Woody-Allen-Konzert in Elbphilharmonie

Halbnackte Frauen sind während eines Konzerts von US-Regisseur und Musiker Woody Allen (81) auf die Bühne der Hamburger Elbphilharmonie gestürmt. Das berichten "Bild" und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (Shz) online. Zwei Aktivistinnen der Frauenrechtsgruppe Femen seien am Dienstagabend mit nacktem Oberkörper auf die Bühne gerannt, schreibt die "Bild".

Ordner hätten die Frauen wieder nach draußen gebracht. Es habe eine Zeit lang Verwirrung geherrscht, wie mit der Situation umzugehen sei, berichtete ein Shz-Reporter. Anschließend ging das Konzert weiter.

Nach dem Konzert verteilten junge Frauen Flugblätter an die Konzertbesucher und warfen Allen sexuellen Missbrauch vor. Entsprechende Vorwürfe waren vor einigen Jahren aufgetaucht, allerdings wurde das Verfahren von der US-Justiz eingestellt.

In einem kurzen Statement bezeichnete Allen die Frauen als „stupid”. Er kündigte an, dass er am Mittwochabend erneut in der Elbphilharmonie spielen wolle. Beide Konzerte waren seit langem geplant.

(APA)