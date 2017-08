Zufällig Jude – zufällig Deutscher?

Internationale Tagungen zu speziellen wissenschaftlichen Fragen lassen sich in aller Regel nicht in aufregenden Erzählungen zusammenfassen. Doch diesmal liest sich der Symposionsbericht der Europäischen Musiktheater-Akademie wenn schon nicht wie ein Krimi, so doch wie das Manuskript einer spannenden Vorlesungsreihe zu einem allerdings sehr speziellen Thema.