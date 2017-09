Ein zügelloser, toller „Sommernachtstraum“ im Burgtheater

Sind sie im Burgtheater noch immer nicht fertig geworden mit Leander Haußmanns Inszenierung von „Ein Sommernachtstraum“? Der Vorhang bei der vom Mittwoch auf den Sonntag verschobenen Premiere ist geschlossen, die Rampe sieht aus wie eine Baustelle. Links ein unfertiger Bretterboden, rechts eine Sitzgruppe in Purpur-Plüsch. Bühnenarbeiter tragen im letzten Moment einen Karton in die Mitte. Ihm entsteigt langsam eine Figur in grünem Trikot mit kurzer Hose, stellt sich schüchtern hin, murmelt „Sein oder Nichtsein?“. Skandal! Wir wollen doch William Shakespeares irrwitzige Komödie sehen, nicht einen perversen „Hamlet“ aus dem postdramatischen Berlin. „Schleich dich, Ossi!“, möchte man voreilig dazwischenrufen.