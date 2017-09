Britischer Theatermacher Sir Peter Hall ist tot

Der britische Theatermacher Sir Peter Hall ist tot. Er starb am Montag im Alter von 86 Jahren im Beisein seiner Familie. Das teilte am Dienstag das National Theatre auf seiner Website mit. Hall war langjähriger Direktor des Londoner Theaters, am besten bekannt ist er durch seine Arbeit mit der Royal Shakespeare Company, die er 1960 im Alter von 29 Jahren gründete. Bei den Bayreuther Festspielen hatte er 1983 Richard Wagners "Ring des Nibelungen" inszeniert.

Nach Angaben des National Theatre wurde 2011 bei Hall Demenz diagnostiziert. Er starb einem BBC-Bericht zufolge in einer Londoner Klinik.

The second Director of the NT and a giant of British theatre. Sir Peter Hall, 1930-2017. https://t.co/EGnScs53OR pic.twitter.com/UoE4rqgMl4 — National Theatre (@NationalTheatre) 12. September 2017

(APA/dpa)