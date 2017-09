Ernst Molden: „Melancholie kannst du nicht lernen“

„Die Presse“: In Ihrem neuen Singspiel „Mayerling“ wird ein Wilderer vom Geist des Kronprinzen Rudolf heimgesucht. Wie kamen Sie auf diese Konstellation?



Ernst Molden: Ich bin in meinen Singspielen immer von alten Sagen ausgegangen. Diesmal ist es eine klassische österreichische und süddeutsche Jagdsage: Ein ewiger Jäger will erlöst werden. Hier ist es der Kronprinz Rudolf. Er hat sich in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts am Hubertushirschen versündigt – darum ist der Fluch über ihn hereingebrochen, darum hat er mit der Mary Vetsera den Selbstmord begangen. Diese Sage trifft – auch das ist in allen meinen Stücken so – auf etwas aus dem heutigen Österreich.

