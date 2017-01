"The Joshua Tree": U2 gehen zum 30-Jahre-Jubiläum auf Tour

U2 gehen nochmals mit ihrem 1987 erschienenen Album "The Joshua Tree" auf Tour. Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der LP spielt die irische Band um Sänger Bono heuer Konzerte in Nordamerika und Europa, hieß es am Montag. Einen Österreichtermin gibt es vorläufig nicht.

Bei den Konzerten steht unter anderem das volle Album auf der Setlist. "The Joshua Tree", das zu den besten Alben der irischen Formation zählt, verkaufte sich rund 25 Millionen Mal und enthält Songs wie "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name" und "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Die Tour startet am 12. Mai in Vancouver, der europäische Teil am 8. Juli in London. Als "Special Guests" sind in Nordamerika Mumford & Sons, OneRepublic und The Lumineers mit dabei, in Europa Noel Gallagher's High Flying Birds. Neben London werden U2 auch in Berlin, Rom, Barcelona, Dublin, Paris, Amsterdam und Brüssel auftreten. Ein Wien-Konzert wurde nicht angekündigt.

"It will be both a pleasure and an honour to play my part in what still remains the greatest show on earth” @U2 pic.twitter.com/n0OR7Z9GTJ — Noel Gallagher (@NoelGallagher) 9. Januar 2017

(APA/Reuters)