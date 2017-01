Ausverkaufte Arena: Bilderbuch geben Zusatzkonzert

Die warmen Semmeln müssen wieder einmal für einen Vergleich herhalten. Denn die Konzerte der Bilderbuch-Tournee zum neuen Album "Magic Life" werden wohl allesamt ausverkauft sein. So gibt es für das Open-Air am 18. Mai in der Arena bereits jetzt keine Karten mehr. Die österreichische Band spielt daher am 17. Mai ein Zusatzkonzert in der Arena. Der Gig auf der Schloßbergbühne Kasematten in Graz ist ebenfalls ausverkauft. Auch hier wurde ein Zusatztermin (6. Mai) angekündigt.

Zur Veröffentlichung des neuen Albums spielen Bildberbuch am 17. Februar in der Volksbühne in Berlin ein Konzert. Dieses ist, wenig überraschend, ebenfalls ausverkauft. "Magic Life" ist der Nachfolger von "Schick Schock", dem höchst erfolgreichen dritten Album der Formation um Maurice Ernst. Vom neuen Longplayer sind bereits vier Singles erschienen, zuletzt die Nummer "Bungalow".

(Red.)