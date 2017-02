Depeche Mode: Neue Single veröffentlicht

Depeche Mode haben mit "Where's the Revolution" ihre erste Single seit 2013 veröffentlicht. Die neue Nummer der britischen Kult-Band ist düster-elektronisch und ungewohnt politisch. "Where’s the revolution? Come on, people, you’re letting me down", singt Dave Gahan darin. Diese Textzeile bezieht sich wohl auf die jüngsten politischen Ereignisse wie den Brexit. An einer anderen Stelle heißt es: "Who's making your decisions? You or your religion. Your government, your countries. You patriotic junkies".

Das neue Stück ist der Vorbote zum neuen Longplayer, der am 17. März erscheint. "Spirit", so der Titel, ist das 14. Studioalbum der Briten.

(Red.)